De onbekende vrouw in Zeeland: een jaar lang naamloos dood en door niemand gemist

Reportage Coronacri­sis gijzelt UCR-studenten uit alle windstre­ken: ‘Ik vier mijn verjaardag helemaal alleen’

20 juni Tallie Nikitchyuk houdt de deur van het Common House Elliott open en wijst meteen op de coronaregels. De 20-jarige Amerikaanse van Oekraïense komaf moet ook wel. Ze is sinds kort de ‘chairman’ van het sociale hart van het University College Roosevelt (UCR) en kan het zich niet permitteren om losjes om te gaan met de voorschriften. ,,Dus eerst handen wassen! En ik moet je vragen of niemand in je omgeving corona heeft.”