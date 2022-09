De Oosterschelde heeft een Michelinster verdiend

Vlaamse overheid sluit stort­plaats bij Antwerpen die te veel gifstoffen op de Schelde loost

De stortplaats nabij Antwerpen van waaruit meer giftige stoffen als uranium en kobalt in de Schelde zijn geloosd dan wettelijk is toegestaan, is door de Vlaamse overheid gesloten. De Vlaamse minister van Openbare Werken Lydia Peeters wil eerst van experts horen of er gevaar voor de volksgezondheid bestaat, meldt de VRT.

1 september