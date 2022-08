De Partij voor Zeeland is geen BBB: eerst Zeeuw en dan pas boer

Twee weken geleden voerde ze te paard de optocht aan bij de presentatie van het protestbiertje Boerentrots in Zierikzee. Enkele weken eerder sprak ze honderden actievoerende boeren toe tijdens een manifestatie in Stroe. Bertie Steur uit Renesse, bekend van haar deelname aan de televisieprogramma’s Boer zoekt Vrouw en Expeditie Robinson, is een boegbeeld van agrarisch Nederland. Ze is ook politicus, net als Caroline van der Plas, dat andere boegbeeld. De een zit in de Tweede Kamer voor de BBB, de ander in Provinciale Staten voor de Partij voor Zeeland (PvZ). Het leek een uitgemaakte zaak dat beide partijen in maart hun krachten zouden bundelen bij de verkiezingen voor de Staten en het waterschap.