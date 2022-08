De Standplaats: Vakantiehuis ‘t Zweetdruppeltje blijft Frans (92) en Maria (92) trekken

Wie zijn de mensen die al jaren steeds terugkeren naar hun vaste vakantiestek in Zeeland? Vakantievierders vertellen hoe ze genieten van hun plekje hier, in de zomerserie ‘De Standplaats’. Deze week: Frans en Maria de Clerck uit Kalmthout (België) op de Gorishoekse Hoeve in Scherpenisse (Tholen).