De vlag kan uit! Pip, Jonah en Thijs zijn geslaagd voor hun examen: ‘Ik ben zó opgelucht!’

met video'sVLISSINGEN - Zijn vuist gaat in de lucht, en zijn gespannen blik verandert in een grote glimlach. ‘Gefeliciteerd!’, klinkt het door zijn telefoon. Jonah Szydlowski (17) uit Vlissingen heeft zijn havodiploma binnen.

‘Yes, ik ben geslaagd! Oh, wat fijn!’ Jonah ploft op zijn stoel. Hij moet het nog even laten doordringen. Vader Robin omhelst zijn zoon. Moeder Eefje knuffelt hem stevig. ,,Op naar de volgende stap in je leven, jongen.”

Een uur eerder is de stemming wel anders. De spanning hangt in de Vlissingse huiskamer. Jonah is met klinkende cijfers zijn examens ingegaan. Maar toch. ,,Iedereen verwacht dat ik geslaagd ben. Dat maakt me zenuwachtig”, zegt de leerling van de CSW.

Moeder Eefje stelt hem gerust. ,,Je hebt voor Engels en Duits een zeven, want die heb je al nagekeken. En de andere vakken lukken ook wel. Het kán toch niet misgaan?” Even later lijkt ze minder zeker van haar zaak. Ze wiebelt op haar benen als het uur van de waarheid aanbreekt. ,,Ik krijg nu wel een beetje zweet.”

Volledig scherm Jonah Szydlowski uit Vlissingen is geslaagd! © Lex de Meester

Jonah kijkt steeds op zijn telefoon. Het geluid staat toch echt aan? ,,Nou, schiet op”, zegt hij tegen het apparaat. ,,Ik wil nú gebeld worden. Ik kan niet langer wachten.” Zouden de mentoren de leerlingen op alfabetische volgorde bellen? Nemen ze eerst contact op met de gezakten? Hoe lang zou zo’n gesprek duren?

Opa belt. ‘Is Jonah al geslaagd?’, vraagt hij aan Jonah’s vader. ,,Hij kan nú gebeld worden”, zegt Robin Szydlowski nerveus, die een vrije dag genomen heeft voor deze mijlpaal. Hij staat er wat stilletjes bij. ,,Ik ben mezelf steeds aan het knijpen, om te voorkomen dat ik emotioneel word.” Op het aanrecht liggen de stokbroden, tomaatjes en paprika’s klaar. Want de barbecue voor familie gaat door, wat de uitslag ook is. ,,Als het tóch niet lukt, dan kan iedereen je troosten”, zegt Jonah’s moeder.

Niks troosten, feest! Jonah is geslaagd, blijkt even na half twaalf. ,,Je kan de vlag gaan uithangen”, jubelen zijn mentoren. De taart komt uit de koelkast, de rugtas en vlag gaan aan de gevel. “Yes!”, juicht Jonah.

Pip hoort het goede nieuws: ‘Oh my god! Oh wow!’

Terwijl het in Vlissingen feest is, zit Pip van Slooten (17) nog in spanning in Zonnemaire. De leerling van het Goese Lyceum moest tijdens haar examens twee onvoldoendes wegwerken. Pip is bang dat het niet gelukt is.

Pip is met haar ouders thuis. Vooral haar moeder kan moeilijk omgaan met de stress. Als afleiding speelt het gezin een potje ‘rara, wat ben ik’. ‘Met van die bordjes op ons hoofd’, legt Pip uit. Om half drie begint de vwo’er stiekem te hopen, want alle gezakte leerlingen zouden inmiddels gebeld moeten zijn.

Volledig scherm Pip van Slooten uit Zonnemaire is geslaagd. Ze viert het met haar ouders Ronald en Sanna. © Marieke Mandemaker

Het is even na drie uur. ‘Oh my god! Oh wow!’ Iets anders kan Pip niet uitbrengen als ze haar docent aan de lijn heeft. Het is echt waar: ze heeft haar vwo-diploma binnen. ,,Ik had het totaal niet verwacht”, zegt ze een half uur later, als het nieuws is doorgedrongen. ,,Ik hoef niet eens een vak weg te strepen. Ik heb zelfs een zes voor Nederlands!”

Nu Pip geslaagd is, kan haar droom in vervulling gaan. Na de zomer begint ze aan een acteeropleiding in Amerika. ,,Ik kan een huis gaan zoeken en vliegtickets gaan boeken. Heel erg fijn!”

Volledig scherm Thijs van Hees uit Oostburg is geslaagd voor zijn vmbo-examen. © Thijs van Hees

Vmbo’er Thijs van Hees (16) uit Oostburg is ook al bezig met zijn toekomst. De leerling van het Zwin College zit een week op een schip op de Noordzee tussen Duitsland en Denemarken. Het is een oefenstage voor de zeevaartschool. Thijs wil uitvinden of die opleiding echt wat voor 'm is. Dat weet hij nu zeker: ,,Het is geweldig hier.”

De moeder van Thijs: ‘Het was een heel lang uur’

Donderdagochtend ziet Thijs zijn droom even in duigen vallen. ,,Ik zag de normeringen op internet. Daardoor had ik er geen vertrouwen meer in dat ik zou slagen.” Thijs duimt op afstand, terwijl zijn moeder thuis op het telefoontje van de school wacht.

Volledig scherm Veerle Sevenich moet nog wachten op de uitslag. 'Dat vind ik jammer' © Lex de Meester Vmbo’er Veerle moet nog wachten: ‘Ik had vandaag ook graag de vlag willen uithangen’ Veerle Sevenich (17) uit Koudekerke moet nog even wachten op haar examenuitslag. Zij hoort, net als andere leerlingen van vmbo-basis en -kader, pas op 15 juni of ze geslaagd is. ,,Dat vind ik jammer. Ik had vandaag ook graag de vlag willen uithangen.” Normaal gesproken krijgen alle examenleerlingen op dezelfde dag de uitslag, maar dit jaar niet. Vanwege corona mogen leerlingen hun examens dit jaar spreiden over twee tijdvakken. Hierdoor is er minder tijd om te bepalen bij hoeveel punten leerlingen een voldoende hebben. Dit gebeurt door speciale normeringsexperts. Zij kunnen niet in korte tijd in één keer álle examens normeren. Veerle heeft begrip voor de situatie. Ze hoopt dat ze volgende week alsnog een feestje kan vieren. Miranda van Hees weet: als ze niks hoort, is Thijs geslaagd. De telefoon blijft stil, maar ze gelooft het nog niet. ,,Ik heb de mentor toch een berichtje gestuurd. Ik wilde het zeker weten”, vertelt ze. Even na drieën komt het verlossende bericht: ook Thijs heeft het gehaald. ,,Ik ben zó opgelucht”, zegt Thijs vanaf het schip. Zijn moeder is zo mogelijk nog blijer. ,,Maar het was een heel lang uur.”

