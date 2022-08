‘De wereld staat stil op het strand in Nieuwvliet’

Van Leeuwen is niet een doorsnee vakantieganger die geniet van een heerlijk Zeeuws verblijf. De Arnhemmer heeft er zogezegd verstand van. Hij is als ondernemer al veertig jaar actief in de toeristensector. Hij was leverancier of bedenker van bijvoorbeeld de ballenbakken, of de fietsen van Cycle Center bij Center Parcs of anderen activiteiten. Hij wordt gezien als inspirator in de vrijetijdswereld. Hans schrijft er boeken over en geeft regelmatig lezingen op dag- en verblijfsrecreatie. Hij moet op deze dag – de woensdag na de hitte-dinsdag van 19 juli – oppassen dat hij zelf wel blijft genieten van zijn verblijf in huisje nummer 9 van Strandweelde, bij Nieuwvliet.