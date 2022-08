Delta Energie verhoogt tarieven per 1 oktober: ‘De gasprijs blijft maar stijgen en we weten niet waar dit eindigt’

Waar andere energieleveranciers al regelmatig tussentijds de tarieven verhoogden, is het voor Delta Energie de eerste keer. Normaal gebeurt dat slechts twee keer per jaar: op 1 januari en 1 juli. Volgens algemeen directeur Roel Meijerink kan Delta Energie niet anders nu de inkoopprijzen voor gas door het plafond schieten. Inmiddels kost gas 310 euro per megawattuur. In het laatste kwartaal van 2021 lag dat rond de 50 euro per MWh. Zes keer meer dus. Oorzaken: de oorlog in Oekraïne en het geopolitieke spel dat Rusland door gasleveranties af te knijpen, stakingen bij en onderhoud aan gasplatforms in Noorwegen en lage waterstanden waardoor kerncentrales in Frankrijk tijdelijk niet draaien.