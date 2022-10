Deze boeken zijn genomineerd voor de Zeeuwse boekenprijs

Genomineerd zijn (alfabetisch op naam van de auteurs):

• Jeanine Dekker en Huib Uil (redactie), Zierikzee acht eeuwen stad. Goes, uitgeverij Paard van Troje, 2021,

• Lo van Driel, Duitse Passanten. Amsterdam, Park Uitgevers, 2021,

• Margot Dijkgraaf, In de voetsporen van mijn grootvader. Amsterdam, Atlas Contact, 2021,

• Tobias van Gent, De minister en de majesteit. Amsterdam, Boom Uitgevers Amsterdam, 2022,

• Dirk Kolff, Frans Naerebout en het Vlissingen van zijn tijd. Zutphen, Walburg Pers, 2022,

• Peter L. Meininger, Avifauna Zeelandica. Nijmegen, Sovon Vogelonderzoek Nederland, 2022,

• Patricia Mollenhauer, Het beest van Bakendorp. Prinsenbeek, Uitgeverij Ellessy, 2021,

• Erik Rozing, Staat van ontkenning. Amsterdam, Meulenhoff Boekerij, 2022,

• Rinus Spruit, De verlossing van Jacob Smallegange. Amsterdam, Uitgeverij Cossee, 2021,

• André van der Veeke, Het schuimspoor van het onbereikbare. Dordrecht, Liverse, 2021.

De Zeeuwse Boekenprijs werd voor het eerst uitgereikt in 2003 en viert dit jaar het twintigste jubileum. Er zijn 80 boeken ingezonden. Vanwege het jubileum heeft de jury besloten om dit jaar alle tien genomineerden in de race te houden tot het moment dat de winnaar op 1 november bekend wordt gemaakt. Er wordt dus geen shortlist gepresenteerd, zoals eerdere jaren wel gebruikelijk was. Ook wordt er dit jaar naast de winnaar een tweede en een derde prijs toegekend, zodat er van de tien genomineerden drie worden bekroond.

Prijzen

De drie winnaars van de Zeeuwse Boekenprijs ontvangen een geldbedrag. De Zeeuwse boekhandelaars kennen ook dit jaar weer de Prijs van de Zeeuwse Boekhandel toe. Daarmee spreken zij hun waardering uit voor een Zeeuwse auteur of uitgever of een persoon die voor het Zeeuwse boek van betekenis is.

Publieksprijs

Ook dit jaar organiseert de PZC in samenwerking met de ZB de Publieksprijs. Alle ingezonden boeken komen daarvoor in aanmerking. Via de website van de PZC kan er worden gestemd van 11 tot en met 31 oktober. In de ZB in Middelburg zijn alle deelnemende boeken in te zien.

Alle prijzen worden uitgereikt op dinsdag 1 november in CineCity in Vlissingen. Iedereen is daarbij welkom. Aanmelden kan via dezb.nl. Meer informatie over de Zeeuwse Boekenprijs: dezb.nl/zeeuwseboekenprijs