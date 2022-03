Deze week al energietoeslag voor mensen in de bijstand op Schouwen-Duiveland, in andere Zeeuwse gemeenten is het wachten op het Rijk

Vorig jaar werd vanuit het Rijk aangekondigd dat huishoudens zouden worden gecompenseerd in de stijging van de energiekosten. In januari zou het geld al worden uitgekeerd, maar dat is uitgesteld. Het is inmiddels maart en gemeenten, waarover het Rijksgeld verdeeld wordt, wachten nog steeds tot de spelregels vanuit Den Haag duidelijk worden. Dat duurt te lang, vindt Petri d’Anjou van de PvdA Schouwen-Duiveland. Ze stelde er in december al schriftelijke vragen over en onlangs verzocht ze het college van burgemeester en wethouders om mensen met een minimuminkomen alvast tegemoet te komen. ,,Van mensen met een bijstandsuitkering weten we dat ze er in elk geval recht op hebben. We hebben gevraagd of die mensen in elk geval al dat geld kunnen ontvangen”, zegt D’Anjou.