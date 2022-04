Deze Zeeuwen vlaggen en schilderen voor Oekraïne

pollWij links en rechts om zich heen kijkt, ziet hoe solidair Zeeland is met Oekraïne. In huizen hangen posters. Aan gevels wapperen blauw-gele vlaggen. En in Hulst is een raam beschilderd. ,,We doen allemaal wat we kunnen.”