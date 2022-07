Deze Zeeuwse terrassen staan in de Nederlandse top 100

In de Terras Top 100 van 2022 zijn drie Zeeuwse terrassen te vinden: SOIF in Vlissingen veroverde de vierde plaats, Pier 7 in Vlissingen staat op positie 41 en Bistro de Buurman in Breskens eindigde op plaats 76. De nummer 1 van 2019, De Werf in Veere, mocht dit jaar als oud-winnaar niet meer meedoen.

Het terras van SOIF in Vlissingen is met haar vierde plaats in de top 100 van Misset Horeca het beste terras in Zeeland. Het café-restaurant deed al meerdere malen mee aan de wedstrijd maar bereikte niet eerder zo'n hoge positie op de ranglijst. Het hele rapport van de jury vormt één grote lofzang. ,,Ik sta niet bekend als iemand die met complimenten strooit, maar wat een fijn ontvangst was dit. Een volle oprechte glimlach en een ontspannen indruk. De gastvrouw en haar team hadden er duidelijk zin in", valt in de beoordeling van ‘één van de strengere juryleden’ van Misset Horeca te lezen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Café/Restaurant SOIF (@cafesoif) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Zeeuwse tweede, Pier 7 in Vlissingen eindigde landelijk op positie 41. De jury was vooral te spreken over de aandacht voor de gast. ,,Ze vragen of alles naar wens is en of ze de gast nog ergens blij mee kunnen maken. En daar houden we van! Opvallend is ook dat alle medewerkers zich op dit terras aan de gouden regel ‘niet met lege handen teruglopen’ houdt.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Pier 7 Zandpaviljoen (@pier7zandpaviljoen) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De derde Zeeuwse plaats - en tevens het laatste Zeeuwse terras in de lijst - wordt gevuld door Bistro De Buurman in Breskens. Landelijk stonden zij op nummer 76. Volgens de jury was het tijdens hun bezoek gezellig druk op het terras. ,,Doordat je op dit terras van alle kanten aan kan komen lopen, maakt dit het soms wat moeilijk om alle gasten te zien plaatsnemen. Zo ook bij ons.” Toch zijn ze meer dan tevreden over de bediening. ,,Eenmaal opgemerkt, worden we snel en vriendelijk geholpen. Telkens als er gasten vertrekken, is alles in een mum van tijd gepiept, en dat ondanks de drukte. Dit hebben ze goed in de smiezen. Ja, het terras beheren en gasten in de watten leggen, dat kunnen ze hier.”

Dit jaar stonden slechts deze drie Zeeuwse terrassen in de Misset Horeca Terras Top 100. De winnaars zijn geselecteerd uit de terrassen die zich hadden opgegeven voor de wedstrijd. Deelnemers konden zich voor 14 februari opgeven via Misset Horeca.