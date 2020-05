Dierenpensions zien geen hond meer; omzetverlies dit voorjaar is gigantisch

Vakantie­park Dunimar onder de vleugels van Roompot

20 mei GOES - Roompot Vakanties neemt de verhuur op vakantiepark Dunimar in Noordwijkerhout over. Het park komt 1 januari 2021 onder de vlag van Roompot. Eén van de 90 vakantiehuizen op het park boeken kan al via de website van Roompot.