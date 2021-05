Dit kaartje laat zien of er drugs in je drankje zitten. ‘Heftig. Iemand zou mij ook kunnen drogeren’

,,Ze vertrouwde hem. In alles”, vertelt Daniëlle Lambrechts (20) uit Vlissingen over haar vriendin. ,,Ze is gedrogeerd door haar ex.” Iets wat haar vriendin zich pas later realiseerde. ,,Zij had het gevoel dat ze haar woorden niet meer kon uitspreken, alsof ze gevangen zat in haar gedachten. Ze was niet meer aanwezig bij wat er gebeurde. Eigenlijk pas de volgende dag dacht ze van: hé, dit is niet alleen alcohol geweest.” Maar wat dan wel?