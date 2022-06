Dit kun je het beste doen als je een tornado ziet (en nee, een filmpje maken is níet slim)

ZIERIKZEE - Hee, een tornado, da’s interessant! Veel mensen bleven maandag even kijken of maakten een filmpje. Maar je kunt beter maken dat je wegkomt, zegt Rutger Boonstra, veiligheidsmeteoroloog van het KNMI.

Een handleiding ‘wat te doen bij een tornado?’ kennen we in Nederland niet. ,,Windhozen komen niet vaak voor, dus veel mensen willen kijken als zoiets gebeurt”, zegt Boonstra. ,,Ik zag dat maandag, bij de tornado in Zierikzee, ook gebeuren. Er gaan veel filmpjes rond. Maar blijven kijken is niet de slimste reactie.” Hij kan het weten, want de meteoroloog doet al jaren onderzoek naar tornado’s in de Verenigde Staten.

,,Het gevaarlijkste aan tornado’s is dat je niet goed kunt zien waar die zit. Pas als die heel dichtbij is, zie je de slurf echt goed. Bovendien kan-ie meerdere ‘rotaties’ hebben, die je vanaf de grond niet kunt zien.” Boonstra’s belangrijkste advies is daarom: ga zo snel mogelijk naar binnen.

Quote Ga bij voorkeur naar een kleine ruimte, zoals een wc. Daar kun je niet door allerlei rondvlie­gend spul geraakt worden Rutger Boonstra, Veiligheidsmeteoroloog van het KNMI

Een ruimte zonder ramen is de beste plek om te schuilen. ,,In Amerika zijn er schuilkelders, maar die hebben we hier niet. Ga bij voorkeur naar een kleine ruimte, zoals een wc. Daar kun je niet door allerlei rondvliegend spul geraakt worden. In een tornado wordt alles gekatapulteerd: een klein stukje grind kan dan heel hard aankomen”, zegt Boonstra. ,,En blijf zo laag mogelijk in het gebouw. Ga dus niet naar de bovenverdieping. Je kunt je voorstellen dat je daar niet veilig bent als het dak eraf vliegt.”

‘Trek je schoenen aan’

Je kunt eventueel een matras of een deken over je heen trekken, als bescherming tegen alles wat rondvliegt, adviseert Boonstra. ,,En trek je schoenen aan. Dan kun je makkelijker over de brokstukken heen stappen als de tornado voorbij is.”

En wat moet je doen als je buiten bent? ,,Ga dan in een greppel of een sloot zitten of liggen. Maak je zo klein mogelijk.” Wat je níet moet doen, is onder een viaduct gaan staan. ,,Daar heb je een venturi-effect: de wind komt er onderdoor en versnelt. Dat is juist gevaarlijker.”

KNMI doet onderzoek

Het KNMI doet onderzoek naar de tornado in Zierikzee. Het weerinstituut wil onder meer bepalen hoe krachtig de windhoos was. ,,We vinden het nuttig om dit soort weersverschijnselen goed te documenteren.” Tornado’s worden ingedeeld op de schaal van Fujita, genoemd naar de Japanse meteoroloog en natuurkundige Ted Fujita. Deze schaal loopt van EF0 tot F5. Het is nog niet zo makkelijk om een tornado in te delen, weet Boonstra. ,,Je kunt onder meer naar de schade kijken die is aangericht. Maar als een tornado zich heel langzaam beweegt, kan de schade veel heftiger zijn dan wanneer die snel gaat. We gaan daar goed naar kijken.”

