Dit zijn de mooiste foto’s en video’s van het onweer van gisteravond

Het gelijk van... Martin Slingen­berg vecht voor camperaars: ‘In een bootje overnach­ten mag wél overal. Belache­lijk’

16 augustus Een terriër kun je hem misschien wel noemen. Want als iemand zich in een dossier kan vastbijten, is het Martin Slingenberg. Dingen uitzoeken, dat is waar hij goed in is. Dat was op school al zo, maar ook tijdens zijn werk bij de politie en óók nu nog, tien jaar na zijn pensioen. Hij zet zich in het bijzonder in voor de rechten van campereigenaars. Overnachten in de publieke ruimte met een camper is maar op een paar plaatsen toegestaan in de provincie. Onbegrijpelijk, vindt Slingenberg. ,,Dat kunnen gemeenten niet zomaar verbieden.”