Dode door auto-ongeluk in grensplaats Overslag

Door een ongeval op de Provincialeweg in het Zeeuws-Vlaamse grensplaatsje Overslag is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.00 uur iemand overleden. Het voertuig vloog in brand nadat het tegen een boom was beland. Agenten troffen in de auto een overleden persoon aan.