Dode in Biggekerke, vermoedelijk sprake van misdrijf

Op dit moment is het onderzoek in volle gang. Forensische rechercheurs zijn ter plaatse. Het slachtoffer is gevonden op het terrein waar ook theetuin en brocantewinkel 't Hofje is gevestigd. Mensen die langs de plaats delict komen, vragen zich vertwijfeld af wat er is gebeurd. ,,Dit verwacht je eerder in grote stad, het is schrikken”, zegt een 17-jarig meisje uit het dorp. Ze wil haar naam liever niet noemen. ,,Biggekerke is klein, dus er wordt al een hoop geroepen in groepsapps. Hier kent toch iedereen elkaar.”