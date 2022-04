Dode man op dijk Hansweert blijkt bekende dakloze Amigo; ‘Hij wilde niet geholpen worden’

Amigo was een bekende verschijning in Hansweert. Vorige zomer verbleef hij er ook en sinds maart streek hij er wederom neer. Op het bankje aan de Westerscheldedijk. In het dorp leefden ze met hem mee. Thee, soep, eten, of dekens werden hem regelmatig gebracht. Hij was altijd in voor een praatje. ,,We praatten wel eens over de schepen op de Westerschelde en ik praatte een beetje Spaans met hem. Beginnerswoordjes hoor, want ik volg nog maar pas les. Ook heb ik hem nog eens handschoenen en een jas gebracht tegen de kou”, zegt Tom Tubbax die in het dorp woont. ,, Ik heb hem wel eens voorgesteld om de gemeente te bellen om hem te helpen maar dat wilde hij zelf niet.”