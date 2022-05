Dode Vlissinger was ‘einzelgänger’ in de Sint Jacobsstraat

Het slachtoffer werd rond negen uur woensdagavond gevonden. Het onderzoek van onder anderen specialisten van de Forensische Opsporingsdienst is een middag later nog in volle gang. Een politiewoordvoerster kon of wilde nog geen mededelingen doen over de doodsoorzaak van de man. Collega-winkeliers uit de Sint Jacobsstraat melden dat het om de schoenmaker gaat, de exploitant van Mijn Schoenmaker en de Zeeuwse Slipper Factory.