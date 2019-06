Door niesbui met auto de bosjes in

Provincie onderzoekt vorming van Zeeuws jongeren­par­le­ment

18:32 MIDDELBURG - Het dagelijks provinciebestuur overweegt een Zeeuws jongerenparlement in het leven te roepen. In Friesland bestaat zo'n jeugdparlement al. ,,We willen kijken hoe we van elkaar kunnen leren", zegt gedeputeerde Harry van der Maas.