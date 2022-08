Door vogelgriep getroffen pluimveebedrijf in Schore begint voor derde keer bij nul. ‘Maar we gaan het wel redden’

In 2011 kregen de broers de eerste tegenslag. Ook toen was er sprake van vogelgriep. Alle 127.000 kippen werden geruimd. Zes jaar later werd het pluimveebedrijf slachtoffer van de fipronil-affaire. Kippeneieren bleken de voor de mens schadelijke insecticide fipronil te kunnen bevatten. De broers Jansen moesten bijna 1 miljoen eieren laten vernietigen. En twee weken terug sloeg de vogelgriep opnieuw toe .

Léon Jansen: ,,Afgelopen jaar hadden we ons bedrijf weer goed op de rails na de fipronil-crisis. Dat er ondanks alle hygiënemaatregelen nu weer vogelgriep de stal is binnengeslopen, komt hard aan.” De bron is nog niet bekend. Het is een raadsel waar de vogelgriep vandaan komt. De laatste weken zijn in Zeeland veel dode vogels aangetroffen. ,,De vogelgriep moet haast wel uit de natuur komen en via de ventilatie onze kippen hebben besmet.”