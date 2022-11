Doortrapte oplichter krijgt 2,5 jaar cel voor beroven tientallen Zeeuws-Vlaamse bejaarden

‘Naar links! Naar rechts!’ op het Foute Feestje XXL in Goes

Duizenden verklede mensen die lekker gek doen en een feestje bouwen. Het is in het kort het concept van het Foute Feestje XXL, dat zaterdag plaatsvindt in de Zeelandhallen in Goes. Met optredens van onder andere Mental Theo, Abba Fever en Snollebollekes.

17 november