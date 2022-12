Douane onderschept twee partijen cocaïne in Vlissingen met straatwaarde van bijna 100 miljoen

De Douane heeft vandaag tijdens een controle in de haven van Vlissingen twee containers met in totaal 1279 kilo cocaïne aangetroffen. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Rotterdam zojuist bekendgemaakt.

De containers zijn afkomstig uit Ecuador en via de haven van Antwerpen naar Vlissingen vervoerd, zo meldt het OM. De lading van beide containers bestond uit bananen die bestemd waren voor een bedrijf in Vlissingen. In de eerste container werden 150 kilopakketten aangetroffen. In de tweede container werden 38 balen met in totaal 1129 pakketten aangetroffen. De straatwaarde van de partijen is ruim 95 miljoen euro.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen Zeehavenpolitie, Douane, FIOD en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek. Het bedrijf in Vlissingen heeft geen betrokkenheid bij de cocaïnesmokkel. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.

Met grote regelmaat worden er drugspakketjes gevonden in de Zeeuwse havens. Het kabinet maakte onlangs bekend miljoenen uit te zullen trekken om de drugssmokkel aan te pakken. Met name havenmedewerkers moeten veel beter worden gescreend.

De haven van Vlissingen wordt vooral gebruikt voor de smokkel van grote hoeveelheden cocaïne. Minister Yeşilgöz van Justititie stopt in totaal structureel 29 miljoen euro in de aanpak van de georganiseerde drugscriminaliteit op grote logistieke knooppunten zoals havens, vliegvelden en de bloemenveilingen.

De minister wil onder meer de screening van medewerkers van zeehavens aanscherpen, omdat voor drugssmokkel bijna altijd hulp van binnenuit nodig is. Het gaat dan ‘om screening gekoppeld aan beroepen in de haven met toegang tot cruciale informatie of met een voor drugscriminelen interessante rol.

In oktober werd er ook al een grote partij coke gevonden in Vlissingen. Het ging toen om 254 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 26,5 miljoen euro. De blokken verdovende middelen zaten ook toen in dozen tussen een lading bananen uit Ecuador en waren op doorreis naar een bedrijf in Duitsland.