Douane vindt 200 kilo cocaïne onder schip in haven Vlissingen

De drugs werden tijdens een reguliere controle aangetroffen onder een vrachtschip dat afkomstig is uit Brazilië. De douane werd tijdens de actie geholpen door de landelijke eenheid en het zeehaventeam van de politie en de Koninklijke Marechaussee. De witte poeder - met een straatwaarde van ongeveer 7 miljoen euro - is inmiddels vernietigd.

In januari werden tijdens een duikinspectie in de Vlissingse haven ook al drugs gevonden onder een schip. Toen ging het om een hoeveelheid van 100 kilo. De vangst van gisteren is, voor zover bekend, de grootste in de haven van Vlissingen sinds 2020. In dat jaar werd in totaal 7000 kilo cocaïne onderschept, met een lading van 4500 kilogram als uitschieter.