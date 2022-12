Douwe Eisenga herschreef eigen muziekstuk voor herdenking 70 jaar Ramp

Te groot

Oorspronkelijk telde de orkestbezetting 55 mensen, en dat is te groot voor de meeste locaties. En zo’n productie is voor het concertkoor en Cantare veel te kostbaar. ,,Daarom is de vraag voorgelegd of Eisenga de orkestpartituur wilde herschrijven voor de omvang van een kamerorkest van ongeveer twintig musici”, zegt Ton Lamper namens Cantare. ,,Heel bijzonder en zelden vertoond hier in Zeeland. De nieuwe partituur biedt straks ook aan andere koren en muziekgezelschappen de mogelijkheid The Flood Requiem 1953 tot uitvoering te brengen.”

De concerten vinden plaats in Vlissingen (vrijdag 27 januari, 20.00 uur in de Sint Jacobskerk), Goes (zaterdag 28 januari, 20.00 uur in de Grote kerk), Middelharnis (dinsdag 31 januari, 20.00 uur in de Grote of Sint Michaëlskerk), Zierikzee (donderdag 2 februari, 20.00 uur in de Nieuwe kerk), Tholen (zaterdag 4 februari, 20.00 uur in het atrium van het gemeentehuis) en nogmaals Zierikzee (zondag 5 februari, 14.30 uur in de Nieuwe kerk). Meer informatie is te vinden op thefloodrequiem1953.nl