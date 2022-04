Drie dagen Franse Chansons

Van de liederen van Charles Aznavour tot Jacquel Brel en van Edith Piaf tot Stromae, alles komt komend weekend voorbij. Vrijdagavond opent Marjolein Polfliet het festival. Zij is bovendien één van de organisatoren. ,,We wilden al langer een meerdaagse organiseren met louter chansons”, vertelt de zangeres. ,,In augustus 2021 zat ik in het publiek bij een optreden van Tess Merlot in Porgy en Bess. Tijdens de nazit raakt ik in gesprek met Frank Mercelis, de frontman van Eddy et les Vedettes. We hadden al eens tegen elkaar gezegd, is het een idee om met meerdere liefhebbers van het Franstalige lied iets te organiseren? Die avond werd het steeds concreter en is het chansonfestival langzaam tot leven gekomen.”