Dronken Pool raast met 150 km/u en zonder rijbewijs door Westerscheldetunnel

Het rijgedrag van de automobilist viel op bij enkele motorrrijders van de politie die onderweg waren naar een wielerwedstrijd in Zeeuws-Vlaanderen. In de Westerscheldetunnel werden ze rechts ingehaald door de automobilist uit Polen. Na correctie bleek hij 150 km/u te rijden.

De bestuurder (41) bleek na onderzoek zwaar onder invloed (930 ug/l). Ook had hij geen rijbewijs. De Pool krijgt een proces-verbaal voor rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed en de snelheidsovertreding. In de tunnel geldt een maximum snelheid van honderd kilometer per uur. Het was niet de eerste keer dat de man de fout inging. In november 2021 blies hij al eens 1100 ug/l tijdens een politiecontrole.