Droog en warm weer, dat is kassa voor een grote groep Zeeuwse ondernemers. ‘Al onze sloepen zijn deze maand geboekt’

Bij botenverhuurbedrijf Sloep & Meer in Kortgene bijvoorbeeld staan de gezichten op zonnig. Mede-eigenaar Georgine Vlamings: ,,Alle onze jachten en sloepen zijn de komende weken geboekt. Hadden we honderd boten meer gehad, dan hadden we ze allemaal verhuurd. Met dit weer willen mensen het water op. Hoewel het minder warm en zonnig was, hadden we vorig jaar ook een goede zomer, vooral doordat mensen vanwege het coronavirus veilig wilden recreëren. Toen hadden we vooral Nederlanders die in eigen land bleven. Nu zie je dat de Duitsers, vooral die, en de Belgen terug zijn.”