Droogte: dorstige Zeeuwse boer moet slim zijn: ‘Druppelirrigatie is de toekomst. Het wordt droger en droger’

Het is stoffig op het aardappelveld van François de Putter in Axel. Maar water is dichtbij. Op de akker ligt een mobiel druppelirrigatienetwerk dat wordt gevoed door een zelf geslagen bron, midden in het perceel. Een ‘deep drain’ heet dat in vaktaal. De Putter: ,,Vorig jaar zijn we ermee begonnen in de winterpeen. Het leverde een prachtige oogst op. Normaal hadden we een oogst van 50 ton per hectare. Nu 60 tot 70 ton. En de kwaliteit was in elke rij hetzelfde. Mooie egale peen. Wonderbaarlijk! Helaas was de markt ons niet gunstig gezind. We kregen er geen cent voor.”