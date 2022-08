Droogte teistert Zeeuwse akkerbouwers. ,,We hebben snel regen nodig, maar daar ziet het niet naar uit.”

Door de aanhoudende droogte heeft Nederland nu een officieel watertekort, maar nergens is het neerslagtekort zo groot als in Zeeland. Het tekort is dik 300 millimeter in de kuststrook en ruim 200 mm landinwaarts. Voorlopig is er geen hemelwater in aantocht. Op de akkers staan de gezichten op onweer: gaan we misoogsten tegemoet of is de situatie nog niet reddeloos verloren?