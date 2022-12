Drugszaak HWS ten einde: verdachten krijgen wat ze willen

In de langslepende drugszaak tegen Hoogwerkerservice Zeeland (HWS) in Kapelle heeft de rechtbank vandaag straffen opgelegd, die geen gevolgen hebben voor de zeven overgebleven verdachten.

Dat de vijf mannen (57, 32, 37, 44 en 41) en twee vrouwen (61 en 68) niet meer terug de cel in hoeven, was in oktober al bekend. De rechtbank trok toen vier dagen uit voor de inhoudelijke behandeling, maar al na een halve dag was duidelijk dat het Openbaar Ministerie en advocaten op één lijn zaten over de afwikkeling.

De strafzaak tegen HWS staat bekend als het grootste politieonderzoek sinds de zaak-Checkpoint uit 2008. De mensen achter de firma zouden volgens justitie bezig zijn met grootschalige handel in hennep: teelt, export en verkoop. Via HWS zouden valse facturen zijn gemaakt en geld witgewassen.

Tijdens het onderzoek kwamen in totaal 29 verdachten in beeld. De rechtbank bepaalde in 2015 echter dat een eerlijk proces tegen hen onmogelijk was, omdat het OM ontlastende informatie tegen verdachten had achtergehouden. Justitie vocht die uitspraak aan, maar sloot alsnog een deal met 22 van de 29 verdachten. Die 22 zagen af van een schadeclaim en in ruil daarvoor trok het OM hun strafzaak in.

Van de de zeven overgebleven verdachten kregen er donderdag drie celstraffen opgelegd, die gelijk zijn aan het voorarrest. Een 61-jarige vrouw uit Kapelle en 37-jarige man uit Vlissingen hebben financieel profijt gehad van hun bezigheden, maar hoeven niks terug te betalen aan de Staat. Een 41-jarige man uit Bergen op Zoom werd vrijgesproken.

Advocaat Martijn van der Want, die de hoofdverdachte in deze zaak bij stond, is blij dat er op deze wijze een einde komt aan de slepende zaak. ,,Onze cliënten hebben gekregen wat we hebben bepleit”.