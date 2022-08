Duitse touringcar krijgt pech op A58, jongeren onwel door hitte

Zomerserie: De Standplaats Ans Brander­horst (80): ‘Ik ben een beetje Zoutelan­der geworden na 60 jaar vakanties hier’

ZOUTELANDE - Ans Branderhorst (80) uit Waalwijk huurt ieder jaar één of meerdere keren een huisje op Vakantiepark Zee, Bos en Duin in Zoutelande. Het is al sinds 1962 haar favoriete stek. Ans twijfelde dit jaar of ze nog wel naar Zoutelande zou gaan. ,,Maak de 60 jaar gewoon vol”, zei haar dochter Marianne. Ans geniet nog één keer volop van Zoutelande en viert haar vakantiejubileum met kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

8 augustus