Duizelig van de chocolade vertrekken we bij Brasserie Smits

Het is een speels ritje van Kattendijke naar Wemeldinge langs de Oosterschelde. Het warme weer nodigt uit tot een frisse duik in het zilte nat. Maar we stoppen niet. Ons einddoel is Brasserie Smits. Daar staat een tafeltje voor ons klaar. Eindelijk kan het. Twee jaar geleden namen de nieuwe eigenaren van Hotel Brasserie Smits het stokje al over. Toch konden we er niet terecht om te eten. Gedwongen sluitingen vanwege corona, weet je nog? In de tussentijd ondergingen hotel en brasserie een flinke renovatie. Nu het zo ver is helpt een van de drie eigenaren, Shea-Lynn Croes, zelf in de keuken vanwege personeelstekort. Voor haar een koud kunstje, ze staat haar mannetje als leermeester in de horeca. Shea-Lynn draait het restaurant met haar man Erwin die papieren van een middelbare horecaschool op zak heeft. De derde partner is zijn broer Stephan. Hij heeft ervaring in het bedrijfsleven en neemt de marketing voor zijn rekening.