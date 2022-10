Eduard F. (59) ook in hoger beroep vrijgesproken van doden buurvrouw Annie (78) in Oostkapelle

De 59-jarige Eduard F. uit Oostkapelle is vrijdag ook in hoger beroep vrijgesproken van het doden van Annie van der Poel (78). Volgens het hof in Den Bosch is er geen wettig en overtuigend bewijs dat hij degene was die zijn buurvrouw in 2019 neerstak.

In 2021 sprak de rechtbank in Middelburg F. ook al vrij wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep en eiste twee weken geleden in Den Bosch 11 jaar cel tegen F. Net als in Middelburg ontkende F. bij het hof dat hij degene was die Van der Poel om het leven heeft gebracht.

F. en Van der Poel woonden allebei in Cleijn Westhove, een appartementencomplex op Parc Zonnehove tussen Oostkapelle en Domburg. F. op de begane grond, buurvrouw Annie van der Poel en haar echtgenoot in een appartement op de tweede etage. Op 24 mei 2019 werd de 78-jarige Annie in de hal gevonden in een plas bloed. Ondanks pogingen om haar te redden, stierf de vrouw ter plekke aan haar verwondingen. Vijf dagen later werd F. opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij haar overlijden.

Een getuige had iemand in een blauw shirt of overhemd zien wegrennen na het misdrijf. F. droeg die ochtend een blauw t-shirt, wat bevestigd werd met een foto die eerder van hem was gemaakt door een buurman. Volgens het hof kan op basis van die verklaring niet worden vastgesteld dat F. degene was, die gezien werd.

Onderzoek wees uit dat er dna-sporen van F. op de deur van Van der Poels appartement en de binnenste deurklink was aangetroffen. Op het slachtoffer werd geen dna van F. gevonden. Het hof concludeert dat niet kan worden uitgesloten dat dat een onbekend gebleven dader betrokken is geweest. Er zijn immers ook dna-sporen gevonden, waarvan niet bekend is van wie ze afkomstig zijn.

Op gespannen voet

Na F’s aanhouding vertelden meerdere bewoners dat ze op gespannen voet leefden met F. Hij zou een gespleten persoonlijkheid hebben en een opvliegend karakter. Er zou een waslijst aan incidenten bestaan, waarbij F. telkens betrokken was. Velen waren bang voor hem en ook voor zijn vechthond. Annie zou één van weinigen zijn, die F. weleens durfde tegen te spreken. Tijdens een speciaal belegde bijeenkomst uitten de bewoners kritiek op burgemeester Rob van der Zwaag. Ze vonden dat de gemeente had gefaald bij de aanpak van F’s overlast.

Advocate Samantha van de Voorde, die waarnam voor Rivka Davidse, zei twee weken terug in Den Bosch dat het OM aan tunnelvisie lijdt, omdat andere scenario’s niet goed zijn onderzocht. Eduard F. zelf ontkende opnieuw dat hij degene is die Annie van der Poel met een mes neerstak. ,,Ik heb het niet gedaan. En ja, natuurlijk heb ik nagedacht wie de dader wél zou kunnen zijn. Maar ik ga hier niet speculeren, want ik heb twee jaar vastgezeten en weet hoe het voelt om onterecht beschuldigd te worden. Wat ik wel vind: als ik aanklager was, zou ik het mezelf kwalijk nemen dat ik niet verder keek dan meneer F.”

