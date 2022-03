Een informateur aan de onderhandelingstafel: ‘Zo wek je vertrouwen’

Hee, kennen we die naam niet ergens van? Die gedachte schoot de laatste weken steeds door het hoofd: oud-burgemeesters, oud-wethouders en voormalig Tweede Kamerleden werden opgetrommeld om voor een aantal weken - of misschien wel maanden - de coalitieonderhandelingen te leiden. Landelijk is het al langer gewoonte om een informateur aan te stellen, maar de laatste tijd gebeurt het ook steeds vaker in de gemeentepolitiek.

,,We zouden met de huidige coalitie door kunnen gaan, maar we vinden dat we keuzes naar de kiezer en naar andere partijen goed moeten verantwoorden”, legt Maas uit. ,,Een informateur gaat met alle partijen in gesprek, en is onafhankelijk. We hopen dat er zo een breed gedragen coalitie komt. Je laat bovendien zien dat je transparant te werk gaat. Dat is nodig, want de opkomst bij de verkiezingen was te laag. We hopen meer vertrouwen te wekken bij inwoners.”