Een kerk die met z’n tijd meegaat, redt zich prima: ‘Eigen bier verkopen, dat had meneer pastoor nooit goed gevonden’

Je kan 'm niet missen, de katholieke kerk in Kwadendamme. Statig staat-ie midden in het dorp, als een baken. En hij is nog eens heel fraai ook, zegt kerncommissievoorzitter Sjaak Uitterhoeve. ,,Dat zeg ik niet alléén hoor, we horen dat van iedereen die hier komt: dat dit één van de mooiste kerken uit de regio is.”

Uitterhoeve is blij dat het parochiebestuur er bij het bisdom voor pleit om nog eens goed na te denken over de dreigende sluiting van het gebouw. Al is de schoonheid ervan niet de belangrijkste reden. Niet alleen het kerkgebouw zelf is groot, dat geldt ook voor de rol van de kerk in het dorp. Dat zie je weliswaar niet terug op zondagochtend, als er tijdens de dienst maar enkele tientallen mensen in de banken zitten. Maar het blijkt wél op zoveel andere momenten. Bij de bijzondere vieringen bijvoorbeeld. Als er evenementen zijn in het dorp. Maar ook als de kinderen van de basisschool langskomen. ,,Daarmee hebben we bijzondere band, en korte lijntjes. We halen die kinderen regelmatig hierheen.”