Een kerncentrale die nucleair afval verbrandt in plaats van produceert, over 15 jaar kan hij in Borssele staan

DAG HUIS Laurens en Michelle gaan van de stad naar het dorp: ‘We hebben ontdekt dat we daar al mensen kennen’

Na drie jaar buffelen is hun huis eindelijk klaar. Zo goed als. Op zolder wilden ze nog inbouwkasten maken en er waren twijfels over de originele granieten vloer in de hal. Opknappen of toch iets anders eroverheen leggen? Die laatste klusjes laten ze over aan de volgende bewoner, want Laurens Mieras (40) en Michelle Krijnsen (35) hebben hun huis aan de Patijnweg in Goes deze week te koop gezet.

