Een klosje garen of een lap stof? Dat is op de markt niet meer zo vanzelfsprekend

Het is woensdagochtend, negen uur. De weekmarkt op het Ledelplein en de Markt in Oostburg is al een tijdje in volle gang. Voor een Vietnamees loempiaatje is het nog wat vroeg, maar verder heeft iedereen die in eten handelt het al lekker druk. Bij kaasboer Murre wachten een paar klanten op komijnen- en gatenkaas, iets verderop gaan bij De Winter de bloemkolen als zoete broodjes de boodschappentassen in. De markt mag zich met een kleine twintig marktwagens de grootste van Zeeuws-Vlaanderen noemen. Twee kaaskramen, twee vishandelaren, twee groenteboeren... In Oostburg valt nog wat te kiezen. Maar wie graag zelf lappen stof onder de naaimachine legt of een wenskaartje wil kopen, moet ergens anders zijn. Het aantal kramen met non-food is op één hand te tellen.