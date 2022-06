Een record is leuk, maar samen mosselen eten op de Vlissingse boulevard is vooral ‘gezellig en lekker’

Pieter Ventevogel is een tevreden man. Hij heeft geen idee wat het record aantal mosseleters is. Een beetje googelen leverde maxima tot zo'n zeshonderd schelpdiereters op. Het komt ook nog niet zo nauw, want de directeur van Cultuurwerf wil pas in 2024 op voor een officieel, door het Guinness Book of Records bevestigd, record. ,,En met die 673 hebben we er zo'n honderd meer dan drie jaar terug, dus er zit zeker groei in."