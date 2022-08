Een rookmelder ophangen in een huurhuis is niet altijd simpel: ‘In veel woningen komen we niet binnen’

Sinds vorige maand is het wettelijk verplicht om in elk woonhuis rookmelders te hebben hangen. Voor de gemiddelde woningeigenaar is dat een kwestie van een paar van die dingen kopen en ze even ophangen. Maar voor woningcorporaties is het een omvangrijke klus. Neem Beveland Wonen, dat voor de opgave stond om in 9000 van haar woningen meer dan 20.000 rookmelders op te hangen. Dat is veel werk voor de mensen van de eigen aannemerij van de corporatie. ,,Deze achttien mannen doen dit naast hun gewone werk, waar ze het al druk mee hebben”, zegt manager vastgoed Emiel Boot. ,,Ze zijn al bij 7800 woningen langs geweest. Dat is pakweg 90 procent. En dat in een half jaar tijd. Een prestatie waar we trots op zijn.”