Eerste Scheldewater stroomt al zachtjes de polder in

Niet door de gegraven kreek, maar langs de zijkant van wat nu nog rest van de oude Scheldedijk, zo was te zien op beelden van de webcam die vanaf de radartoren aan de Vlaamse kant van het project uitzicht biedt over de polders. Van ongeveer kwart over vier tot kwart over vijf stond het water in de Schelde hoog genoeg om de polder in te kunnen stromen.