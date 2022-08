Eigenlijk is De Kabouterhut vooral de favoriet van mijn dochter

met video Droogte teistert Zeeuwse akkerbou­wers: ‘We hebben snel regen nodig, maar daar ziet het niet naar uit’

Het is kurkdroog in Zeeland. Op de stoffige akkers verschrompelen de uien waar je bij staat. En aardappelen groeien niet door. Telers snakken naar regen, maar er is de komende twee weken geen flinke bui in zicht. ,,En water met schepen aanvoeren, heeft nu geen zin meer.”

4 augustus