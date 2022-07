‘Eindelijk gerechtigheid voor Jasper!’ Ouders winnen tuchtzaak tegen artsen

REPORTAGE John hield een trauma over aan de dood van zijn hond. Nu heeft hij een dierencre­ma­to­ri­um: ‘Ik dacht: dit moet anders’

Het is warm in de werkruimte van Dierencrematorium Zeeland. Niet zo gek, want de oven brandt. Er ligt een hondje in. Zijn baasjes hebben het dier er zojuist zelf ingelegd. Dat is een keuze: één van de vele die je moet maken als je huisdier overlijdt.

16 juli