Emmy de Kraker helpt arme mensen: 'Ik heb het zelf makkelijk gehad. Dat gun ik anderen ook.”

,,Ja, ze zijn hier om beurten. Op dinsdag passen we de hele dag op, woensdagmiddag ook. En op donderdagmiddag één keer in de drie weken. Vanmiddag komen er ook weer twee. En de zaterdagochtend hè. We hebben vijf kleinzoons. En die jongens zitten allemaal op voetbal. Elke week staan we ergens op Walcheren op het voetbalveld. En dan worden we natuurlijk ook nog ingeschakeld voor alle onverwachte dingen: ziektes en studiedagen. Het is een voorrecht dat ze allemaal in de buurt wonen. We doen het met veel plezier.”