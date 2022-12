EPZ vreest meer storingen op stroomnet door windparken en nieuwe kerncentrales

EPZ stapte naar de hoogste bestuursrechter, omdat het energiebedrijf het niet eens is met het plan om 2 gigawatt aan windenergie van het windpark voor de kust van IJmuiden met een kabel in te prikken in het hoogspanningsstation in Borssele. Van daaruit moet de stroom, onder meer met een nieuwe 380 kV-leiding, over het land verdeeld worden. Volgens EPZ zit het Zeeuwse stroomnet al aan zijn limiet. Daarom is het onverstandig om zoveel stroom van het IJmuidense windpark op zee via Zeeland te leiden, zonder de capaciteit van het hoogspanningsstation en -net flink uit te breiden en de gelijkstroom van de windparken te scheiden van de wisselstroom van de kerncentrale.