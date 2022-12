Wie: Joop van Gijs met pup Mara

Waar: Weekmarkt Oostburg

Tijd: Woensdag 30 november, 9.15 uur



,,Nee, het is geen Engelse springerspaniël. En ook geen Deense patrijs. Ze is een épagneul Français. Een spaniëlras uit Frankrijk. Mijn vrouw en ik zijn echt Frankrijk-liefhebbers, dus wilden we ook graag een Frans hondenras. We hebben haar vernoemd naar het persoonlijke symbool van Frankrijk: Marianne. Wij zijn ook vaak in Frankrijk te vinden. Soms gewoon op een dag heen en weer naar Cap-Gris Nez. Even dat Franse gevoel opsnuiven.”

,,Dat kunnen we sinds kort ook veel vaker. Ik ben onlangs gestopt met werken. Althans, met mijn baan als bedrijfsadviseur. Ik adviseerde organisaties bij bijvoorbeeld grote reorganisaties. Maar ik heb genoeg te doen hoor. Aan onze boerderij hebben we namelijk een wijnwinkel. In Frankrijk koop ik de wijnen in en verkoop ze in onze winkel. En voor onszelf hebben we altijd een goede fles champagne in de kelder liggen. Elk momentje pakken om te genieten!”

,,Ik kom eigenlijk nooit in Oostburg op de weekmarkt. Wij wonen in Zaamslag op een boerderij. Mijn vrouw heeft vandaag een operatie aan haar kaak en ik heb haar net afgezet. Het is een dagbehandeling, dus ik haal haar zo weer op. Ondertussen doe ik met Mara even een rondje ‘citytraining’. Zo went ze aan meer drukte. Op onze boerderij is het namelijk nogal rustig. Oorspronkelijk kom ik uit Groede, maar ik heb op veel plaatsen in Zeeland en Nederland gewoond. Nu dus in de polder van Zaamslagveer. Heerlijke plek, maar een boerderij is veel werk. Dus ik sluit niet uit dat we ooit nog eens terugverhuizen naar mijn roots. Als ik het torentje van de ‘Groe’ zie, denk ik stiekem toch altijd; ja, ik ben thuis.”