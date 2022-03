Expert: dubbel zoveel springstof gebruikt als nodig was voor opblazen sluis in Terneuzen

De klap die Terneuzen woensdag op zijn grondvesten deed schudden, is door de aardbevingendienst van het KNMI zelfs tot in Limburg gemeten. Tientallen mensen klaagden over schade of overlast. Of het onverantwoord was hoe de damwand van de Middensluis is opgeblazen? ,,Ik vind van wel, ja”, zegt springmeester Jacob Uittenboogaard van Jowenko Explosieve Demolitie uit Veere. ,,Als je weet wat er aan voorbereiding aan vooraf is gegaan. Daar was twee jaar mee gemoeid en dat wordt binnen een paar seconden teniet gedaan.”