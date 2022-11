Extra geld naar vijf Zeeuwse musea

De provincie stelt extra geld beschikbaar voor vijf Zeeuwse musea. Het hoogste bedrag, 150.000 euro, gaat naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Het Zeeuws Maritiem MuZEEum in Vlissingen, het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp en het Industrieel Museum in Sas van Gent krijgen elk 50.000 euro. De vier musea hadden voor dit jaar een aantal projecten ingediend.

Zo ontvangt het Watersnoodmuseum steeds meer gasten uit het buitenland en wil ook meer internationaal gaan werken. Daarom stelt het museum een medewerker ‘internationalisering’ aan. Die kan buitenlandse groepen in Ouwerkerk ontvangen. Deze medewerker moet er ook voor zorgen dat het museum ook online internationaal beter toegankelijk wordt. Samenwerking met musea in andere landen staat ook op de takenlijst. Het is een van de projecten die het museum met de extra bijdrage van de provincie wil uitvoeren.

Het Bevrijdingsmuseum heeft ook een hele lijst ingediend. Daarbij springt de presentatie van acht onbekende verhalen van Bataljon Zeeland in het oog. Het museum in Nieuwdorp wil in dit verband een samenwerkingsverbinding aangaan met het Programma Indisch Erfgoed.

Het Industrieel Museum in Sas van Gent wil meer aandacht schenken aan de energietransitie en de organisatie verder professionaliseren. Het Zeeuws Maritiem muZEEum in Vlissingen haalt de banden met het onderwijs aan. Een coördinator museumeducatie moet daarvoor gaan zorgen. Verder wil muZEEum de presentatie van de digitale collectie verbeteren.

Het Zeeuws Museum in Middelburg had voor dit jaar niet om extra geld gevraagd, maar mag in 2023 een extra bijdrage van 50.000 euro tegemoet zien voor wetenschappelijk onderzoek.