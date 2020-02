Familie Blok is eindelijk thuis in Oost-Souburg na wekenlange opsluiting in Wuhan

Ze stonden vorige week zondag al met hun koffers op de verzamelplaats voor de Franse ambassade in Wuhan, klaar voor de repatriëringsvlucht naar Frankrijk en later België. Maar op het laatste moment besloten ze rechtsomkeert te maken en toch niet in het vliegtuig te stappen. ,,Het hart won het van het verstand”, zei Henry Blok toen nog. Zijn vrouw Sisi vond dat ze haar familie in China moest blijven steunen en wilde niet in het vliegtuig stappen. Haar ouders wonen in het centrum van Wuhan waar het coronavirus uitbrak. Maar nu een week later zijn ze dan toch van gedachte veranderd. Na een tussenstop in Engeland en Duitsland kwamen Henry, Sisi en hun zoontje Quintius vanmiddag met nog drie Nederlandse evacués uit Wuhan aan op de vliegbasis Eindhoven. Na de landing moesten ze een eerste gezondheidscheck ondergaan.

Laser

,,Iedereen droeg mondkapjes", vertelt Blok over de terugreis. ,,Met een soort laser werd onze temperatuur gemeten. In het vliegtuig waren alle stewardessen in de zogenaamde witte pakken en de meereizende medici in gele, zodat je wist wie wat was. Je kreeg instructies zoals hoe je moest hoesten. Maar voor de rest was het een gewone vliegreis als alle anderen. Ik heb gemengde gevoelens nu we weer thuis zijn.”



Net als bij de vorige groep evacués gaat nu het preventieve quarantaineregime in, waardoor ze twee weken lang vrijwel geïsoleerd leven. Hun situatie wordt door de GGD gemonitord. ,,Ik weet nog niet of we thuis in Oost-Souburg in quarantaine kunnen", laat Blok weten.