Familie Geene uit Goes vlucht voor bosbrand in Frankrijk: ‘Ja, het was ‘s nachts wel eng’

,,Ik werd wakker van de auto’s en de stemmen. Ik was al bezig om iedereen wakker te maken toen er iemand van de camping kwam zeggen dat we weg moesten”, vertelt Mirjam Geene uit Goes. ,,We hebben heel snel wat spullen gepakt en zijn in de auto gestapt. Bij de uitgang stond iemand die vertelde welke kant we op moesten.” De familie werd richting Millau gestuurd, een grotere stad op zo’n twintig kilometer afstand van hun camping. Ze zagen het vuur op de berg tegenover de camping. ,,Ja, het was ‘s nachts wel eng”, vertelt Geene. ,,Maar het was heel erg goed georganiseerd. Op elk kruispunt stond iemand die ons vertelde waar we naartoe moesten.”